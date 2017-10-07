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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:53:58م
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مناقشة أداء المكاتب الإيرادية بحجة خلال النصف الأول
[07/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ:

أقر إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي، تشكيل لجنة من مدراء مكاتب الشئون القانونية والمالية والموارد المالية ومدراء الرقابة والسكرتارية بديوان المحافظة لدراسة مستوى تحصيل الإيرادات.

وناقش الإجتماع بحضور وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف ومدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة سلال الحرازي وضم مدراء مكاتب المالية والشئون القانونية والأشغال والنقل وصندوق النظافة والتحسين، أداء المكاتب الإيرادية خلال النصف الأول من العام الجاري وأسباب إنخفاض الإيرادات في بعض الجهات.

وتناول الإجتماع الآلية القائمة التي يعمل بموجبها مكتبي الأشغال والنقل وصندوق النظافة والتحسين في تحصيل إيراداتها ومدى توافق تلك الآلية مع الإجراءات المحددة قانونا.

وفي الإجتماع أشار الوكيل الصوفي إلى أهمية تحمل الجميع للمسؤولية في تحصيل الإيرادات وتنميتها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقال " هناك إيرادات لا يتم توريدها للبنك المركزي وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، ما يتطلب تفعيل الرقابة وإصلاح أي إختلالات في عملية التحصيل ".

فيما أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية أهمية قيام اللجنة بدراسة الإختلالات القائمة ووضع التصورات الملائمة لضبط عملية تحصيل الإيرادات خلال أسبوع ... لافتا إلى أن التصورات التي ستقدمها اللجنة سيتم بلورتها في قرارات ملزمة للجميع .

وأشار إلى أهمية إطلاع فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على كافة المراسلات التي تتم في هذا الإطار لمعرفة الجهات التي تتسبب في تلك التجاوزات.

فيما إستعرض مدراء مكاتب الأشغال والنقل وصندوق النظافة والتحسين آليات العمل المتبعة في تحصيل الإيرادات والصعوبات التي تعترض سير عملية التحصيل في تلك الجهات.

وأكدوا أن معالجة التجاوزات التي تتم من قبل البعض بصورة غير قانونية سيسهم في ضبط عملية التحصيل .. مثمنين جهود قيادة المحافظة وحرصها على حل الإشكالات التي توجه سير العمل في تلك المكاتب بما يخدم المصلحة العامة.

سبأ
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