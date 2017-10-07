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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:53:58م
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  اقتصاد
محكمة في اليابان تغرم كبرى وكالات الدعاية والإعلان 500 ألف ين
[07/أكتوبر/2017]
طوكيو – سبأ :
غرمت محكمة في اليابان شركة دنتسو كبرى وكالات الدعاية والإعلان بسبب ساعات عمل الإضافية التي تسمح بها الشركة للموظفين.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت ان محكمة في طوكيو اصدرت قراراً يلزم الشركة بدفع 500 ألف ين (حوالي 4400 دولار) لانتهاكها قوانين العمل.

وكانت شركة دنتسو قد تعرضت للتدقيق من جانب المسئولين بعد وفاة موظفة شابة تُدعى ماتسوري تاكاهاشي عام 2015م.

وتمثل الوفاة جراء العمل الإضافي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في اليابان، وتُعرف هذه المشكلة في اليابان باسم (كاروشي).

وتوصلت السلطات اليابانية إلى أن العمل المُفرط لتاكاهاشي، والذي أفادت تقارير بأنه وصل إلى 100 ساعة من العمل الإضافي في الشهر قبل وفاتها قد أدى إلى انتحارها.

وعلى إثر ذلك، تجددت الدعوات لإدخال تعديلات على نظام ساعات العمل الطويلة والعمل الإضافي غير مدفوع الأجر المخالف للقانون.

سبأ
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