عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القضاء الفرنسي يتهم ثلاثة أشخاص بالتورط في قضية أنابيب الغاز في باريس باريس – سبأ :



وجه القضاء الفرنسي اليوم السبت الاتهام لثلاثة أشخاص بتنفيذ مخطط ارهابي في إطار التحقيق الخاص بقضية انابيب الغاز وجهاز التفجير التي تم العثور عليها في أحد مباني باريس.



وقال مدعي الجمهورية الفرنسية فرانسوا مولانس في لقاء مع صحافيين إن "العواقب البشرية والمادية كان يمكن أن تكون مأساوية بدون أن نعرف حتى الآن الأسباب من وراء استهداف هذا المبنى".



وكان احد السكان قد اتصل بالشرطة ليل 29 سبتمبر الماضي بالشرطة قبيل الساعة 04:30 بعدما عثر على أربع قوارير للغاز مربوطة بجهاز إشعال كهربائي بالهاتف وحولها كمية كبيرة من الوقود في بهو المبنى في الدائرة الـ 16 في باريس الحي الراقي في العاصمة الفرنسية.



ولأسباب مجهولة لم تنجح ثلاثة اتصالات هاتفية في تفجير القوارير، وسمحت طريقة التفجير والحمض النووي الذي عثر عليه في المكان، للمحققين بالتعرف على الرجال الثلاثة.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ