ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:05م
الرئيس الصماد يزور موقع الصالة الكبرى بصنعاء
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، اليوم بزيارة لموقع الصالة الكبرى بصنعاء التي استهدفها العدوان السعودي الأمريكي في الثامن من أكتوبر من العام الماضي بطائرات الـF16...
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
آخر الأخبار:
القضاء الفرنسي يتهم ثلاثة أشخاص بالتورط في قضية أنابيب الغاز في باريس
أمانة العاصمة: إحياء الذكرى الثانية لمجزرة عرس سنبان
مسؤول بالاتحاد الاوربي:ميركل ويونكر يبحثات أزمة قطالونيا
افتتاح مشروع مياه الرضائي بمديرية الشعر في إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مسؤول بالاتحاد الاوربي:ميركل ويونكر يبحثات أزمة قطالونيا
[07/أكتوبر/2017]
بروكسل - سبأ :



اعلن الاتحاد الاوربي البوم إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بحثا في اتصال هاتفي أزمة قطالونيا، في إشارة إلى التوتر المتزايد إزاء الاضطراب المحتمل في أنحاء أوربا.

ونقلت وكالة انباء (رويترز) عن مسؤول بالاتحاد الاوربي قوله تحدث يونكر مع ميركل هاتفيا من الهند، امس الجمعة على هامش قمة الاتحاد الأوربي والهند..مضيفا إنهما ”بحثا الوضع في إسبانيا مع أمور أخرى“ ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وتشير المكالمة الهاتفية إلى القلق إزاء إعلان الاستقلال المحتمل من جانب البرلمان الإقليمي في قطالونيا الأسبوع الجاري ورد فعل الحكومة الإسبانية الأمر الذي قد يفاقم أسوأ أزمة سياسية بالفعل في إسبانيا منذ عقود.

ويتزايد القلق في عواصم دول الاتحاد الأوروبي إزاء الأثر السلبي للأزمة على الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، واحتمال امتداده إلى اقتصادات أخرى في التكتل.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوربي إن وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الذين سيجتمعون في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء في اجتماع معتاد قد يبحثون القضية غير أنها ليست مدرجة بشكل رسمي على جدول الأعمال.

وحثت المفوضية الأوروبية مرارا زعماء قطالونيا وإسبانيا على التوصل لحل سياسي.

وتشعر بعض دول الاتحاد الأوربي بالقلق من أن يؤجج الحديث عن استقلال قطالونيا المشاعر الانفصالية في أجزاء أخرى من أوربا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
القضاء الفرنسي يتهم ثلاثة أشخاص بالتورط في قضية أنابيب الغاز في باريس
عاجل .. إصابة عدة اشخاص في حادث دهس وسط العاصمة البريطانية لندن
الجيش السوري يعلن استعادة مناطق جديدة في مدينة الميادين وسط البلاد
السلطات الامريكية تقر بالفشل في الكشف عن دوافع مرتكب مجزرة لاس فيغاس
المستشارة الالمانية تحث حزبها على تشكيل ائتلاف ثلاثي
شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في المخا بتعز
افغانستان: مقتل 17 من مسلحي طالبان بغارة لسلاح الجو جنوب البلاد
البنتاغون: العثور على جثة جندي اميركي رابع قُتل بكمين في النيجر
مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث مروري
كوريا الجنوبية ترفع درجات الاستعداد الى "القصوى"
العدوان السعودي على اليمن
12 شهيد وجريح حصيلة أولية لجريمة طيران العدوان في المخا بتعز
[07/أكتوبر/2017]
شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في المخا بتعز
[07/أكتوبر/2017]
تدمير آلية بنجران وطيران الأباتشي يقصف الربوعة بأكثر من 100 صاروخ
[07/أكتوبر/2017]
قصف صاروخي بقنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية مستبا بحجة
[07/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by