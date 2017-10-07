عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسؤول بالاتحاد الاوربي:ميركل ويونكر يبحثات أزمة قطالونيا بروكسل - سبأ :







اعلن الاتحاد الاوربي البوم إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بحثا في اتصال هاتفي أزمة قطالونيا، في إشارة إلى التوتر المتزايد إزاء الاضطراب المحتمل في أنحاء أوربا.



ونقلت وكالة انباء (رويترز) عن مسؤول بالاتحاد الاوربي قوله تحدث يونكر مع ميركل هاتفيا من الهند، امس الجمعة على هامش قمة الاتحاد الأوربي والهند..مضيفا إنهما ”بحثا الوضع في إسبانيا مع أمور أخرى“ ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.



وتشير المكالمة الهاتفية إلى القلق إزاء إعلان الاستقلال المحتمل من جانب البرلمان الإقليمي في قطالونيا الأسبوع الجاري ورد فعل الحكومة الإسبانية الأمر الذي قد يفاقم أسوأ أزمة سياسية بالفعل في إسبانيا منذ عقود.



ويتزايد القلق في عواصم دول الاتحاد الأوروبي إزاء الأثر السلبي للأزمة على الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، واحتمال امتداده إلى اقتصادات أخرى في التكتل.



وقال مسؤولون بالاتحاد الأوربي إن وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الذين سيجتمعون في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء في اجتماع معتاد قد يبحثون القضية غير أنها ليست مدرجة بشكل رسمي على جدول الأعمال.



وحثت المفوضية الأوروبية مرارا زعماء قطالونيا وإسبانيا على التوصل لحل سياسي.



وتشعر بعض دول الاتحاد الأوربي بالقلق من أن يؤجج الحديث عن استقلال قطالونيا المشاعر الانفصالية في أجزاء أخرى من أوربا.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ