[07/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
افتتح وكيل محافظة إب راكان النقيب اليوم مشروع مياه الرضائي بعزلة الأملوك في مديرية الشعر بتكلفة 46 مليون ريال .
وفي الافتتاح أكد الوكيل النقيب أن إفتتاح هذا المشروع في ظل الظروف الراهنة صورة من صور الصمود في وجه العدوان .
وأشاد بالجهود التي بذلت لتنفيذ المشروع وفي مقدمتها قيادة السلطة المحلية بالمديرية .
فيما أوضح مدير عام مديرية الشعر رضوان النصافي أن المشروع نفذ بتمويل من المجلس المحلي وجهات داعمة وإسهام من المواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل إدارة من الأهالي تحت إشراف السلطة المحلية لإدارة وتشغيل المشروع وضمان ديمومته لخدمة الأهلي بالمنطقة.. مبينا أن المشروع سيخدم أكثر من ستة آلاف نسمة موزعين على خمس قرى.
سبأ