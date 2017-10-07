رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة إنعاشية لحكام كرة السلة صنعاء ـ سبأ:

بدأت اليوم بمركز الظرافي للتدريب والتأهيل بصنعاء دورة إنعاشية لحكام كرة السلة تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد العام للعبة.



تهدف الدورة التي يشارك فيها 20 حكما وحكمة من أمانة العاصمة، ومحافظات "عدن، حضرموت الساحل، حضرموت الوادي، تعز، إب، الحديدة، والمحويت "إلى إكساب المتدربين معارف ومهارات ومعلومات عن آخر التعديلات في قانون اللعبة تمهيداً لاستئناف أنشطة كرة السلة.



ويحاضر في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل جوانب نظرية وتطبيقات عملية، الحكم عبدالله مشوره من أمانة العاصمة ومساعده الحكم عدنان أبو بكر من محافظة عدن.



وفي الافتتاح اعتبر وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني الدورة بداية مرحلة جديدة لكرة السلة بعد توقف أنشطتها خلال الفترة الماضية.. مشيراً إلى أن النشاط الرياضي مستمر ولن يتوقف رغم استمرار العدوان وحصاره الجائر على اليمن منذ أكثر من عامين ونصف.



وأشاد بحرص حكام كرة السلة من مختلف المحافظات خصوصاً المحافظات الجنوبية على المشاركة الفاعلة في الدورة رغم صعوبة التنقل بين بعض المحافظات بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد ، معتبراً ذلك الحرص دليل على وطنية المشاركين وحرصهم على تفعيل لعبتهم.



ولفت وكيل الوزارة لقطاع الرياضة إلى أن الحكام أساس تطور أي لعبة ما يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتطبيق ما يتلقونه على أرض الواقع وبالتالي تطوير اللعبة وأداء منتسبيها.



وأكد استعداد قطاع الرياضة للتفاعل المثمر مع اتحاد كرة السلة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع حريص على عدم جعل اللاعبين ضحية لخلافات قد تنشب في أي اتحاد رياضي وتتسبب في إعاقة الأنشطة الرياضية.



ولفت الوكيل الحسني إلى أن قطاع الرياضة سيعمل على تكريم المنتخبات واللاعبين الذين حققوا إنجازات رياضية في المحافل الخارجية خلال الفترة الماضية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن جراء العدوان.



وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة عصام دريبان ومدير عام الاتحادات وائل القرشي، نوه رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني بتفاعل قيادة وزارة الشباب والرياضة وقطاع الرياضة وحرصهم على إعادة تفعيل أنشطة اللعبة بعد الركود الذي شهدته خلال الفترة الماضية.



وأكد اهتمام الاتحاد بالجوانب التأهيلية للحكام والمدربين باعتبار التأهيل أساس أي عمل، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتبر الحكام ركيزة أساسية لعملية التطوير وأن إقامة هذه الدورة في ظل الظروف الاستثنائية للوطن بداية الطريق لإعادة اللعبة إلى الواجهة.



وأوضح الهمداني أن المشاركين في الدورة سيتلقون الكثير من المعلومات والمعارف عن التعديلات الحديثة في قوانين اللعبة خلال الفترة الماضية، معرباً عن ثقته في دعم وزارة الشباب لمختلف أنشطة الاتحاد حتى تتمكن اللعبة من العودة للواجهة.



من جانبه استعرض رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العام لكرة السلة سيف طربوش ترتيبات تنفيذ الدورة ومختلف الخطوات التي تنفذها اللجنة بهدف إعادة تنشيط اللعبة بدءً بدورة الحكام الإنعاشية ويتبعها أنشطة أخرى خلال الفترة القادمة.



فيما تطرق المحاضر عبدالله مشوره إلى ما تتضمنه الدورة من محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بهدف إكساب المشاركين معارف عن التعديلات الجديدة التي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة السلة على قوانينها.



وأقيمت اليوم محاضرتين الأولى حول قواعد وأساسيات اللعبة 2017، وتناولت الثانية إشارات ومكنيكية التحكيم الجديدة، فيما احتضن ملعب الفقيد أحمد عبدالرحمن لكرة السلة تطبيق عملي للمشاركين.



حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة السلة نبيل الصوفي وعبدالكريم راشد وجمال عبدالله، وأعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ