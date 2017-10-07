مناقشة سير عمل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حجة [07/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي مستوى أداء فرع الجهاز المركزي للرقاية والمحاسبة بالمحافظة ودوره في الحد من الإختلالاتو حماية المال العام من النهب أو العبث.



وفي الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سلال الحرازي ومدراء الإدارات فيه، أكد وكيل أول المحافظة أهمية تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت ادانته لأعمال مخلة بالقانون من منتسبي الجهاز الحكومي وإيقافهم عن العمل وفقا للقانون وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة.



وأشار الوكيل الصوفي إلى أنه قد تم التوجيه لجميع المكاتب الخدمية والتنموية بإرسال صورة عن كافة مراسلاتهم المتعلقة بأعمالهم وأنشطتهم لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لضمان العمل وفقا لمبدأ الشفافية ..منوها بأنه قد دعا إلى عقد إجتماع للأجهزة القضائية والنيابة لتدارس الإسراع في البت حول القضايا المحالة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والفصل فيها بصورة عاجلة.



من جانبه استعرض مدير فرع الجهاز اداء عمل الفرع خلال النصف الأول من العام الجاري.. مؤكدا حرص كل كوادر الفرع على القيام بمهامهم بإعتبار ذلك صورة من صور الصمود الوطني التي سعى العدوان إلى تعطيلها و توقيف كل مناحي الحياة في البلاد.



وثمن الحرازي حرص قيادة المحافظة على الدفع بالجهود الرقابية التي يقوم بها الفرع وتفعيلها بما في ذلك الفصل في القضايا التي تم الرفع بها لأجهزة القضاء والنيابة العامة.

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