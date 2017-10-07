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مناقشة إجراءات صرف المساعدات لحالات الضمان بتعز
[07/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:
ناقش محافظ تعز عبده الجندي اليوم مع ممثل منظمة اليونسيف بالمحافظة ومدير الوحدة التنفيذية للإغاثة احمد المساوى الضوابط والإجراءات الخاصة بتوزيع المساعدات الطارئة لحالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة.
وأكد المحافظ الجندي أهمية وضع آلية شفافة لعملية التوزيع للحالات المستهدفة تتسم بالمرونة والابتعاد عن التعقيد والسلبيات التي رافقت الصرف في عدد من المحافظات.
وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات أمام كبار السن والمعاقين والنازحين للحصول على مستحقاتهم بسهولة.
ووجه محافظ تعز بالتنسيق بين الوحدة التنفيذية للإغاثة وصندوق الرعاية الاجتماعية والجهات المعنية ووضع خطة عمل مزمنة للبدء بالخطوات التنفيذية للصرف للحالات المستهدفة وفقاً للضوابط المحددة.
سبأ