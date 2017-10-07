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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:05م
الرئيس الصماد يزور موقع الصالة الكبرى بصنعاء
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، اليوم بزيارة لموقع الصالة الكبرى بصنعاء التي استهدفها العدوان السعودي الأمريكي في الثامن من أكتوبر من العام الماضي بطائرات الـF16...
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
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  محلي
مناقشة إجراءات صرف المساعدات لحالات الضمان بتعز
[07/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:
ناقش محافظ تعز عبده الجندي اليوم مع ممثل منظمة اليونسيف بالمحافظة ومدير الوحدة التنفيذية للإغاثة احمد المساوى الضوابط والإجراءات الخاصة بتوزيع المساعدات الطارئة لحالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد المحافظ الجندي أهمية وضع آلية شفافة لعملية التوزيع للحالات المستهدفة تتسم بالمرونة والابتعاد عن التعقيد والسلبيات التي رافقت الصرف في عدد من المحافظات.

وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات أمام كبار السن والمعاقين والنازحين للحصول على مستحقاتهم بسهولة.

ووجه محافظ تعز بالتنسيق بين الوحدة التنفيذية للإغاثة وصندوق الرعاية الاجتماعية والجهات المعنية ووضع خطة عمل مزمنة للبدء بالخطوات التنفيذية للصرف للحالات المستهدفة وفقاً للضوابط المحددة.
سبأ
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