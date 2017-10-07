[07/أكتوبر/2017]
عمران ـ سبأ:
ناقش لقاء موسع بمحافظ عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان عدد من القضايا الاجتماعية والأمنية في مديريتي عيال سريح وعمران.
وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام لمحلي المحافظة صالح المخلوس ومدير عام امن المحافظة العميد محمد المتوكل وضم عدد من وجهاء ومشائخ مديريتي عمران وعيال سريح ، شدد المحافظ أهمية ترسيخ الأمن المجتمعي وحل القضايا الأمنية والمجتمعية بمختلف أنواعها ومستوياتها وتفعيل معطيات القانون.
وأكد أن الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة مسؤلية الجميع ،مشيرا إلى أن أولويات قيادة المحافظة والسلطة المحلية نشر ثقافة الإخاء المحبة والتسامح ورص الصفوف ونبذ ثقافة الفتنة والاقتتال.
وقال " ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار جائر يحتم على الجميع الترفع فوق كل الصغائر ونبذ الأحقاد والضغائن والعمل على توحيد الجبهة الداخلية والحفاظ على النسيج الاجتماعي وأواصر الأخوة والقربى" .
وأشاد المحافظ بحكمة وحنكة أبناء المحافظة ووجهائها ومثقفيها وشبابها في تجاوز القضايا والتحديات الهادفة الى زعزعة الأمن والاستقرار.
فيما عبر مشائخ ووجهاء عيال سريح وعمران عن شكرهم وتقديرهم لجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الامنية والشخصيات الاجتماعية لحل القضايا العالقة بين ابناء المديرتين.
وأكدوا وقوفهم صفا واحدا واستعدادهم التضحية بالغالي والنفيس في مواجهة العدوان ودحر الغزاة وإفشال مخططاته التدميرية.
سبأ