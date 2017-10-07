الدفاع والأركان ينعيان اللواء حسين يحيى العابد [07/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية اللواء حسين يحيى العابد أحد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر والذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني عن عمر ناهز الـ 80 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.



وأشاد بيان نعي بمواقف الفقيد وأدواره وما أسهم به من دور وطني رائد خلال مسيرة حياته التي أثراها بالعمل الوطني والنضال من أجل الثورة والجمهورية، حيث كان الفقيد بطلا سبتمبريا شارك بفاعلية في الثورة اليمنية 26 سبتمبر وفي الدفاع عنها .



وأشار البيان إلى أن الفقيد تقلد العديد من المناصب منها رئيس شعبة في القيادة العليا للثورة، كما كان الفقيد من أبرز قيادات العمل التعاوني والإداري والعسكري في محافظات إب وحجة والبيضاء وصنعاء.



وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية عن أحر التعازي لأسرة وأهالي وذوي الفقيد وكافة آل العابد .. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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