[07/أكتوبر/2017]
إب ـ سبأ:
ناقش بمحافظة إب برئاسة وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري ووكيل المحافظة للشئون المالية علي بن علي النوعة آلية تفعيل دور المكاتب الإيرادية خلال الفترة القادمة .
وأتخذ الاجتماع الذي ضم مكاتب المالية والضرائب والواجبات وشرطة المرور والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحضور وكيلا المحافظة صادق حمزة وعبدالواحد المروعي عدد من الإجراءات الكفيلة بمتابعة تحصيل الايرادات وتوريدها أولا بأول لطرف البنك المركزي ومتابعة تحصيل الايرادات التي لدي أمناء الصناديق ومتعهدي التحصيل.
وأكد الاجتماع أهمية تفعيل دور الاجهزة الرقابية والإشرافية في المالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة المحلية ممثلة بالمجالس المحلية بهدف تنمية الايرادات ورفع كفاءة تحصيل كافة الأوعية الايرادية ومكافحة الفساد .
سبأ