[07/أكتوبر/2017]
دمشق – سبأ :
أعلن الجيش السوري اليوم السبت تمكنه من استعادة السيطرة على مناطق جديدة في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور وسط البلاد .
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع ارهابيي تنظيم (داعش) في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي سيطرت خلالها على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب المدينة".
واضافت ان" الاشتباكات اسفرت عن مقتل العديد من الارهابيين من بينهم عشرات الانتحاريين وتدمير ثلاث عربات مفخخة" .
واكدت بأن "وحدات الجيش تواصل التقدم باتجاه باقي احياء مدينة الميادين وتقوم بتفكيك الألغام والمفخخات والعبوات التي زرعها إرهابيو (داعش) في المنطقة".
واشارت الوكالة الى "ان الجيش السوري كان قد سيطر أمس على المخبز الالى الواقع على مشارف المدينة التي تعد أحد أخطر معاقل تنظيم (داعش) التكفيري الذي عمد إلى تحويل مؤسسات الدولة ومنشاتها ومنازل المواطنين الى مراكز قيادة وأوكار لتخزين الأسلحة والذخيرة".
سبأ