[07/أكتوبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
زار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ونائبه اللواء الركن علي حمود الموشكي اليوم معرض الصور الفوتوغرافي الأول لثورة 21 سبتمبر .
وخلال الزيارة اطلع رئيس الأركان ونائبه على محتويات المعرض الذي تنظمه دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في المتحف الحربي بصنعاء تخليدا لذكرى الشهداء، واستمعا من القائمين على المعرض إلى إيضاح حول رمزية المعرض ومحتوياته من الصور واللوحات كتوثيق لثورة 21 سبتمبر وجرائم العدوان بحق الشعب اليمني.
وطاف رئيس الأركان ونائبه بقاعات وأجنحة المتحف الحربي وما يحتويه من قطع أثرية ونقوش ومعروضات تاريخية تحاكي أصالة وعمق التاريخ والموروث الثقافي العريق للشعب اليمني مرورا بمختلف الحقب والمراحل التاريخية.
كما استمعا إلى شرح من مدير المتحف عما تحكيه المعروضات والقطع الأثرية من مكنونات تجسد عراقة وأصالة الشعب اليمني وتجربته الحضارية الفريدة ومقاومته للغزاة والمعتدين عبر مسار تاريخه الطويل.
وأشاد رئيس الأركان ونائبه بجهود دائرة التوجيه المعنوي وإدارة المتحف الحربي بصنعاء في إقامة وتنظيم وتجهيز المعارض المختلفة خاصة تلك التي توثق جرائم العدوان.
وعبرا عن الشكر لقيادة الدائرة وإدارة المتحف على جهودهما في الحفاظ على محتوياته وحرصهما على تقديم المتحف الحربي لجمهور الزوار بصورة لائقة.
سبأ