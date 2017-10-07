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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:05م
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  عربي ودولي
السلطات الامريكية تقر بالفشل في الكشف عن دوافع مرتكب مجزرة لاس فيغاس
[07/أكتوبر/2017]
واشنطن – سبأ :
أعترفت السلطات الامريكية بالفشل حتى الان بعد خمسة ايام على أكبر مجزرة جماعية ناتجة عن اطلاق نار في التاريخ الامريكي الحديث، في الكشف عن "دوافع واضحة" لمرتكب المجزرة.

وقال نائب قائد شرطة لاس فيغاس كيفن ماكماهيل في تصريحات للصحافيين اننا "ما زلنا حتى الآن لا نملك دافعاً واضحاً او سبباً لماذا حصل هذا".

واضاف "في هذا الحين، اقول لكم انه لا توجد لدينا معلومات موثوقة لاعلامكم بها كدافع لما حصل".

ولا تزال السلطات الاميركية تحاول كشف دوافع ستيفن بادوك (64 عاماً) الذي أطلق النار الأحد على حشد يحضر حفلاً موسيقياً في لاس فيغاس، موقعاً 58 قتيلاً و489 جريحاً، مع انه لا يمتلك سجلاً اجرامياً.

وتتعامل السلطات الامريكية بحذر مع تبنّي تنظيم (داعش) للهجوم، لكنّ ماكماهيل قال إنّ السُلطات لم تكتشف أيّ "علاقة معروفة" بين بادوك والجماعة المتشددة.

وتابع "في الماضي، كانت دوافع الهجمات الارهابية او الجرائم الجماعية تتّضح بالكامل من خلال مذكرة يتم تركها أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو مكالمة هاتفية يكتشفها المحققون الذين يبحثون في بيانات الاتصالات والكومبيوتر، اليوم، في تحقيقنا هذا، لا يوجد لدينا أي شيء من هذا القبيل تم اكتشافه".
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