تأهل نادال الى الدور النهائي في بطولة الصين للتنس [07/أكتوبر/2017] بكين - سبأ:

تأهل المصنف الأول الاسباني رفائيل نادال إلى الدور النهائي في منافسات فردي الرجال في بطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم.



ففي الدور قبل النهائي للبطولة فاز نادال على منافسه البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الثالث بمجموعتين مقابل واحدة وبنتيجة 6-3 و4-6 و6-1 ليضمن المنافسة على اللقب.



ويقابل اللاعب الإسباني في المباراة النهائية، للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين دولار الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المرشح الثاني للقب، الألماني ألكسندر زفيريف، والمصنف الثامن، الأسترالي نيك كيريوس.



ويسعى نادال، الذي توج هذا العام ببطولتين في الغراند سلام (رولان غاروس وأمريكا المفتوحة)، للفوز ببطولة بكين للمرة الأولى منذ 2005، كخطوة هامة في طريقه لتحقيق اللقب الكبير الذي لا يزال ينقص خزائنه، وهو بطولة كأس الأساتذة الختامية.

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