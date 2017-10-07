[07/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية التدريبية لمدربي المدربات بالمحافظات المستهدفة من برنامج الشراكة العالمية للتعليم.
وفي الدورة التي تستهدف على مدى ستة ايام 35 مشاركة، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة اشراق الحكيمي اهمية الدورة في إكساب المشاركات خبرات ومعارف شخصية وعملية في المهارات الحياتية المختلفة والإسعافات الأولية .
وحثت المشاركات على الاستفادة من مفردات الدورة بما يمكنهن من القيام بالدور المعول عليهن في تدريب المشرفات في 209 مدرسة بالمحافظات المستهدفة لتدريب طالبات الثانوية العامة بتلك المدارس ، منوهة بجهود كل من اسهم في إنجاح الدورة وكذا دعم برنامج الشراكة العالمية لقطاع تعليم الفتاة.