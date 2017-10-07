الرئيس الصماد يزور موقع الصالة الكبرى بصنعاء قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، اليوم بزيارة لموقع الصالة الكبرى بصنعاء التي استهدفها العدوان السعودي الأمريكي في الثامن من أكتوبر من العام الماضي بطائرات الـF16... فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا. صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016. برشلونة يجدد عقد إنييستا أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.