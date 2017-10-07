[07/أكتوبر/2017]
بكين -سبأ :
تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى نهائي بطولة بكين للتنس، بفوزها، اليوم، على اللاتفية يلينا أوستابينكو، لتضمن بذلك حسابيا انتزاع صدارة التصنيف العالمي من الإسبانية غاربيني موغوروزا.
وفي الدور قبل النهائي في العاصمة بكين فازت هاليب على منافستها إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا المصنفة التاسعة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-4 بعد مباراة استمرت 75 دقيقة لتضمن المنافسة على اللقب.
وبهذا تنتقم هاليب (26 عاما) لهزيمتها في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام أوستابنكو (20 عاما) صاحبة الضربات القوية.
وستصبح هاليب المصنفة الأولى عالميا بدلا من الاسبانية جاربين موجوروزا عند صدور قائمة التصنيف الجديدة يوم الاثنين لتصبح بذلك أول رومانية تحقق هذا الانجاز الذي اقتربت من تحقيقه ثلاث مرات في وقت سابق من العام الحالي.
سبأ