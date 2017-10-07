محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة نظافة بمديرية الصفراء بصعدة صعدة ـسبأ:

دشنت بمحافظة صعدة اليوم حملة النظافة والرش بمنطقة دماج في مديرية الصفراء ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بتمويل من اليونيسيف تحت شعار "النظافة وإيجاد بيئة صحية مسئولية الجميع".



تهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 40 عامل نظافة إلى رفع القمامة والمخلفات ورش المستنقعات والسواقي والأماكن التي تتواجد فيها البعوض والحشرات في منطقة دماج التي يتواجد فيها نازحين من مختلف المديريات.



وفي التدشين أكد مدير صندوق النظافة والتحسين محمد البعداني حرص الصندوق على نظافة كافة المديريات خصوصا عواصم المديريات والمدن والتجمعات السكانية والأسواق.



وأشار إلى أن النظافة مسئولية الجميع تبدأ من الأسرة فالمجتمع .. داعيا الجميع إلى التعاون مع مع المكتب وعمال النظافة وضع المخلفات في أكياس في الأماكن المخصصة لها.



وثمن جهود السلطة المحلية في توفير الإمكانات خاصة وأن المكتب يعاني من شحة في الإمكانيات ووسائل ومعدات النظافة جراء العدوان واستهدافه مبنى الصندوق وممتلكاته من ناقلات وفرامات وغرافات وغيرها.. مشيدا بدور منظمة اليونيسيف في دعم حملات النظافة التي ينفذها المكتب في عدد من المديريات.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ