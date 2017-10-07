ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:55:06م
الرئيس الصماد يزور موقع الصالة الكبرى بصنعاء
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، اليوم بزيارة لموقع الصالة الكبرى بصنعاء التي استهدفها العدوان السعودي الأمريكي في الثامن من أكتوبر من العام الماضي بطائرات الـF16...
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
آخر الأخبار:
مجلس النواب يستعرض تقرير تكميلي عن قطاع النفط والغاز
تأهل نادال الى الدور النهائي في بطولة الصين للتنس
بدء دورة تدريبية للمهارات الحياتية بصنعاء
تأهل اللاعبة الرومانية هاليب في نهائي بطولة بكين للتنس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة مستوى أداء المكاتب التنفيذية بالبيضاء
[07/أكتوبر/2017]
البيضاء ـ سبأ:
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي المنصوري، مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.

واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة عبدالله الجمالي، تقارير الأداء وبرامج تطوير المكاتب التنفيذية بما يتواكب مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات تسهم في تعزيز مستوى العمل التنفيذي والمحلي في ظل التحديات الراهنة.

وتطرق الإجتماع إلى خطة العمل وآلية صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي بالمحافظة وعددهم 59 ألف و681 حالة بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حصول حالات الضمان الاجتماعي على مستحقاتها التي توقفت جراء إستمرار العدوان.

وأكد محافظ البيضاء ضرورة تفعيل أداء المكاتب التنفيذية وتعزيز جوانب التنسيق لتجاوز الصعوبات الراهنة .. مشددا على ضرورة تفعيل دور الإشراف والمتابعة لتنظيم مستوى الإنضباط واتخاذ الإجراءات بحق المتقاعسين .

وثمن الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة والدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه .. لافتا إلى ضرورة إضطلاع المكاتب التنفيذية بالمحافظة بمهامها الرقابية والإشرافية .

كما أكد المحافظ المنصوري ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.

وحث قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والشخصيات الإجتماعية على التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة بصرف المستحقات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي في مديريات المحافظة وتسهيل عملها بما يمكنها من الوصول إلى كافة المستفيدين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس النواب يستعرض تقرير تكميلي عن قطاع النفط والغاز
بدء دورة تدريبية للمهارات الحياتية بصنعاء
تدشين حملة نظافة بمديرية الصفراء بصعدة
وزارة الإعلام تعزي عبد الرحمن العابد في وفاة والده
مناقشة آلية صرف البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية بعمران
مؤسسة الشهداء بذمار تدشن مشروع الحقيبة المتكاملة لابناء الشهداء الملتحقين بالمدارس
تدمير آلية بنجران وطيران الأباتشي يقصف الربوعة بأكثر من 100 صاروخ
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعمليات نوعية بتعز
قصف صاروخي بقنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية مستبا بحجة

العدوان السعودي على اليمن
شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في المخا بتعز
[07/أكتوبر/2017]
تدمير آلية بنجران وطيران الأباتشي يقصف الربوعة بأكثر من 100 صاروخ
[07/أكتوبر/2017]
قصف صاروخي بقنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية مستبا بحجة
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 57 غارة خلال الساعات الماضية
[07/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by