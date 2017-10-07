محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء المكاتب التنفيذية بالبيضاء البيضاء ـ سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي المنصوري، مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة عبدالله الجمالي، تقارير الأداء وبرامج تطوير المكاتب التنفيذية بما يتواكب مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات تسهم في تعزيز مستوى العمل التنفيذي والمحلي في ظل التحديات الراهنة.



وتطرق الإجتماع إلى خطة العمل وآلية صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي بالمحافظة وعددهم 59 ألف و681 حالة بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حصول حالات الضمان الاجتماعي على مستحقاتها التي توقفت جراء إستمرار العدوان.



وأكد محافظ البيضاء ضرورة تفعيل أداء المكاتب التنفيذية وتعزيز جوانب التنسيق لتجاوز الصعوبات الراهنة .. مشددا على ضرورة تفعيل دور الإشراف والمتابعة لتنظيم مستوى الإنضباط واتخاذ الإجراءات بحق المتقاعسين .



وثمن الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة والدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه .. لافتا إلى ضرورة إضطلاع المكاتب التنفيذية بالمحافظة بمهامها الرقابية والإشرافية .



كما أكد المحافظ المنصوري ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.



وحث قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والشخصيات الإجتماعية على التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة بصرف المستحقات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي في مديريات المحافظة وتسهيل عملها بما يمكنها من الوصول إلى كافة المستفيدين.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ