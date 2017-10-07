[07/أكتوبر/2017]
كابول - سبأ:
لقي 17 من مسلحي حركة طالبان الافغانية مصرعهم واصيب عشرة اخرون في غارة شنتها القوات
الجوية الأفغانية في مقاطعة أروزكان جنوبي أفغانستان.
وقالت وزارة الداخلية الافغانية، في بيان لها اليوم "استهدفت القوات الجوية الأفغانية معاقل تابعة لمسلحين في منطقة باركزاي وحي خورا بمقاطعة أروزكان، الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 17 مسلحا وإصابة 10 آخرين".
وبحسب البيان، فقد تم تدمير كمية من الأسلحة والذخائر جراء الغارة الجوية.
ولم تعلق حركة "طالبان"، التي تحارب قوات الحكومة الأفغانية، على هذه الأحداث حتى الآن.
وهاجم مسلحو الحركة، الأسبوع الماضي، العديد من نقاط التفتيش في بعض المناطق، مما خلف مقتل ما يزيد على 20 جنديا أفغانيا.
سبأ