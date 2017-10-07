[07/أكتوبر/2017]
عمران ـ سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية صرف البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية بالمحافظة.
وفي الإجتماع الذي حضره أمين محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وأعضاء اللجنة المكلفة بصرف البطائق السلعية لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة لشهري يناير وفبراير 2017م، أكد المحافظ ضرورة إلتزام المتعهدين بالشروط والمواصفات المحددة.
وشدد على أهمية صرف البطائق السلعية وفق آلية منظمة تجنب منتسبي الأجهزة الأمنية الإزدحام وكذا الإلتزام بتوفير السلع المطلوبة وبأسعار مناسبة.
وأشار محافظ عمران إلى ضرورة توفير البطاقة السلعية لمنتسبي الأجهزة الأمنية تقديرا لجهودهم المبذولة في حفظ الأمن والإستقرار وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.
سبأ