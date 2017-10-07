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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:55:06م
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مؤسسة الشهداء بذمار تدشن مشروع الحقيبة المتكاملة لابناء الشهداء الملتحقين بالمدارس
[07/أكتوبر/2017]
ذمارـ سبأ:
 دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة ذمار اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة لابناء الشهداء الملتحقين بالمدارس في عموم مديريات المحافظة .

وفي التدشين القيت عدد من الكلمات تحدثت عن فضل الشهداء ومنزلتهم عند الله في الاخرة وعظمة تضحياتهم من اجل الوطن وثباتهم في جبهات العزة والكرامة حتى لقوا ربهم شهداء دفاعا عن الوطن.

وشددت على ضرورة الاهتمام بابناء الشهداء ورعايتهم والاهتمام بهم وتقديم الدعم اللازم لهم كأقل واجب يقدم لهم بعد أن وهبوا ارواحهم رخيصة للدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمعتدين .

مؤكدة أن الشهداء الاخيار قد كتبوا بدمائهم الزكية تاريخا مشرقا ليمن يرفض الوصاية ولا يتنازل عن سيادته ورسموا بشائر النصر على تحالف العدوان الباغي على اليمن ارضا وانسانا بفضل تضحياتتهم العظيمة وبطولاتهم الجسيمة.

وعبرت كلمة أسر الشهداء التي القتها ابنة احد الشهداء عن افتخار أبناء شهداء ذمار باستشهاد آبائهم وذويهم وهم يؤدون واجبهم الوطني المقدس في الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة أبنائه مسطرين اروع الملاحم البطولية اثناء تصديهم للعزاة والمحتلين واذنابهم في الداخل.

مثمنة هذه اللفتة الانسانية الكريمة من مؤسسة الشهداء تجاهلهم بتوزيعها للحقائب المدرسية المتكاملة لابناء الشهداء وذويهم الملتحقين في المدارس وتشجيعها لهم لمواصلة تعليمهم تقديرا لتضحيات آبائهم.

وفي ختام الحفل الذي حضره مدير مكتب الثقافة محمد العومري وعضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالحكيم وهبي ونائب مدير مكتب التربية محمد الهادي وعدد من القيادات التربوية تم توزيع الحقائب المدرسية على عدد من ابناء الشهداء الحاضرين في هذه الفعالية .

سبأ
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