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تدمير آلية بنجران وطيران الأباتشي يقصف الربوعة بأكثر من 100 صاروخ
[07/أكتوبر/2017] نجران - سبأ:
لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم في تدمير آلية كانوا على متنها وقصف مدفعي يستهدف تجمعات لجنود العدو ومرتزقته بنجران وجيزان.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع عسكريين سعوديين في تدمير آلية محملة بالجنود بصاروخ موجه أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه موقع الشرفة بنجران.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي خلف موقع الطلعة بنجران واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع العبادية محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن طيران الأباتشي التابع للعدوان قصف بأكثر من 100 صاروخ الربوعة بعسير خلال الساعات الماضية.
سبأ