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مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعمليات نوعية بتعز
[07/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب أخرين اليوم بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمديريتي موزع والمعافر بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال هجوم للجيش واللجان على أحد مواقعهم في مديرية موزع.
وأشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوم على تبة القرون في منطقة الكدحة بمديرية المعافر ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة شمال يختل بمديرية المخا.
سبأ