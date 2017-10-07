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قصف صاروخي بقنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة
[07/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:
واصل العدو السعودي اليوم استهداف المواطنين ومزارعهم بمناطق متفرقة بمحافظة صعدة بقصف صاروخي بقنابل عنقودية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مزارع المواطنين بمديرية باقم الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي بقنابل عنقودية خلف أضرار كبيرة بمزارع وممتلكات المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن منطقة آل عمر بمديرية منبه الحدودية تعرضت أيضا لقصف صاروخي سعودي.
واستنكر المصدر استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي واستهدافه للمواطنين بالأسلحة المحرمة دوليا.
سبأ