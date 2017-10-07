عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البنتاغون: العثور على جثة جندي اميركي رابع قُتل بكمين في النيجر واشنطن – سبأ :



اعلن البنتاغون أمس الجمعة العثور على جثة جندي رابع من القوات الاميركية الخاصة التي كانت تشارك بدورية مشتركة مع الجيش النيجيري.



وقال المتحدث باسم قيادة الجيش الاميركي في افريقيا الكولونيل مارك تشيدل انه تم العثور على "جثة جندي اميركي اخر في مكان الاعتداء"، وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى في هذا الكمين الى اربعة جنود اميركيين، اضافة الى اربعة جنود نيجريين وقد اصيب ايضا جنديان اميركيان بجروح جراء الكمين.



واعطى الكولونيل تشيدل بعض التفاصيل عن الكمين، لكنه رفض الكشف عن الجهة التي تشتبه الولايات المتحدة بانها نفذته حتى "لا يتم اعطاؤها شعورا بالانتصار".



وقال ان الدورية النيجيرية الاميركية تألفت من حوالي اربعين جنديا كانوا يتجولون بسيارات عدة بدون حماية جوية لان مهمّتهم لم تكن تشمل خوض معارك.



واوضح ان "المهمة هدفت الى اقامة اتصالات مع القادة المحليين".



ووقع الهجوم على بعد 200 كلم تقريبا شمال نيامي في جنوب غرب النيجر، بحسب بيان للقيادة الاميركية النيجرية.



ومقتل الجنود الاميركيين الاربعة يكشف للمرة الاولى عن وجود قوات مسلحة اميركية في هذه المنطقة التي تشهد العديد من الهجمات.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ