محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن أكثر من 57 غارة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :







شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 57 غارة، فيما تعرضت مناطق متفرقة بصعدة لنيران حرس الحدود وقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم طفل خلال الساعات الماضية.







وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل إثر غارتين لطيران العدوان على منطقة آل مقنع بمديرية منبه في صعدة .



كما استشهد ثلاثة مواطنين آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح بصعدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن ست غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر وغارتين على اللواء 25 ميكا في مديرية عبس بمحافظة حجة.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مستشفى ابن سيناء بمديرية عبس في حجة، وشن غارتين على جبل يام في نهم.



وفي محافظة تعز شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 11 غارة على منطقة يختل بمديرية المخا وغارة بطائرة بدون طيار على جبل الشبكة في مديرية موزع.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الغيل، فيما أصيب طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف.



وحسب المصدر فإن طيران العدوان السعودي شن أكثر من 15 غارة خلال زحف واسع للجيش السعودي على موقع الشرفة واستهدف بغارتين جنوب موقع الطلعة بنجران، كما شن 11 غارة على مدينة الربوعة والثعبان بعسير.





سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ