وزارة العدل تنعي القاضي عبد الحفيظ البناء

صنعاء - سبأ :



نعت وزارة العدل، رئيس محكمة استئناف محافظة البيضاء القاضي عبد الحفيظ عبد الرقيب البناء، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ ٦٠ عاما قضى معظمه في خدمة القضاء.



وأشار بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيله أحد القضاة المتفانين في أداء الواجب ، حيث عرف بصدق تعامله ومواقفه الشجاعة من أجل استقلال القضاء وفرض هيبته.



وأشاد البيان بمناقب الفقيد وجهوده خلال مسيرة حياته الزاخرة بالعطاء التي تقلد فيها العديد من المناصب منها رئيسا لمحكمة البيضاء الابتدائية ورئيسا لشعبة الأحوال الشخصية وكذا الشعبة المدنية بمحكمة محافظتي صنعاء والجوف ، و رئيسا للشعبة المدنية الأولى لاستئناف الأمانة وآخرها رئيسا لمحكمة استئناف البيضاء.



وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لأولاد الفقيد وكافة أسرته ومنتسبي السلطة القضائية ، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

[07/أكتوبر/2017]سبأ