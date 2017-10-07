محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة صنعاء - سبأ :





نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات عسكرية تضمنت مهاجمة مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وإفشال محاولات زحف لهم نتج عنها خسائر في الأرواح والعتاد .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع أحد جنوده وهو : موسى سحمان العنزي وإصابة جندي أول/ علي بن نافع محمد آل حسان الربعي في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية .



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد كبير من الجنود السعوديين والمرتزقة وإحراق دبابة نوع إبرامز وتدمير مدرعة خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف كبيرة على موقع الشرفة في نجران استمر من الصباح حتى العصر رافقه غارات مكثفة على المنطقة ، وتم قنص مرتزق في موقع الخشبا .



كما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرون وتم إحراق طقمين خلال عملية هجومية للجيش واللجان على موقع الغراميل الأسود قبالة الخضراء في نجران .



واستهدفت القوة المدفعية والصاروخية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع الضبعة ، الهجلة ، سلاطح ، الطويل ، اللسان ، السديس ، مرتفعات رجلا وغرب الفواز .



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تحصينات وتجمعات العدو ومرتزقته في برج الدخان وقائم زبيد بجيزان و معسكر ثويلة في عسير , كما تم إعطاب جرافة عسكرية سعودية كانت تشق طريقا إلى معسكر الحداد بعسير .



ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز ، وتم قنص مرتزق في الدار الغربي بالمنطقة نفسها ، و لقي القيادي المرتزق هلال الحمادي مصرعه في تبة الوكيل برصاص الجيش واللجان.



وحسب المصدر صد أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في الشقب بمحافظة تعز ، و قصفت المدفعية تجمعات وآليات المرتزقة في الصيرتين بالصلو و غرب مديرية موزع وفي تبة السيمن والحريقية بمديرية ذباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في الأجاشر أدت إلى مصرع وجرح عدد منهم وإحراق آليتين ، كما قتل القيادي المرتزق الملازم أول محمد نايف المنصوري أحد قيادات اللواء أول حرس حدود في مديرية خب والشعف .



وفقا للمصدر استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في جبل القتب بنهم محققة إصابات مباشرة ، وتم تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة جنوب كهبوب بمحافظة لحج .





سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ