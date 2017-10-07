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مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث مروري
[07/أكتوبر/2017]
بيشكيك – سبأ :

اعلن المركز الصحفي لحكومة قرغيزستان أن نائب رئيس وزراء البلاد لشؤون الأمن، تيمير جمعة قديروف، لقي مصرعه في حادث مرور وقع صباح اليوم السبت بالقرب من العاصمة بشكيك.

وقال المصدر،حسب موقع روسيا اليوم، إن حادث اصطدام السيارة، التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء، بالشاحنة أسفر عن مقتل تيمير جمعة قديروف ومساعده نورلان جانغيرتشييف، إضافة إلى سائق السيارة.

وكان قديروف يشرف في الحكومة على مسائل الأمن، كما كان يرأس مقرا لإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان المقرر عقدها في الـ 15 من تشرين الأول الحالي .

وقبل تعيينه لمنصب نائب رئيس الوزراء في الـ26 من أب الماضي كان يحل محل سكرتير مجلس الأمن القرغيزستاني.


سبأ
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