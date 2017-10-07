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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:21:20م
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  اقتصاد
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
[07/أكتوبر/2017]
نيويورك – سبأ :

أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.

واضاف في بيان جديد نشره على موقعه الاليكتروني ان الطلب الخارجي القوي ادى الى نمو قطاعي التشييد والخدمات بينما جرى انكماش في قطاع البنوك وخدمات الوساطة المالية المحلية.

وتوقع ارتفاع العجز في حساب الميزان الجاري لقبرص بسبب زيادة فاتورة الواردات محذرا من انه إذا تآكل الانضباط المالي فإن ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي يمكن أن يضعف النمو.

ولفت الى نمو بناء المساكن في قبرص بنسبة 23 بالمائة الامر الذي من شأنه ان يعزز من النمو الاقتصادي وان كانت المخاطر لا تزال كبيرة اذا جرى فرض ضرائب كبيرة على الشركات.

سبأ
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