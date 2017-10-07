ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:21:20م
طيران العدوان يشن أكثر من 57 غارة خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 57 غارة، فيما تعرضت مناطق متفرقة بصعدة لنيران حرس الحدود وقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم طفل خلال الساعات الماضية.
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
آخر الأخبار:
وزارة العدل تنعي القاضي عبد الحفيظ البناء
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث مروري
كوريا الجنوبية ترفع درجات الاستعداد الى "القصوى"
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
[07/أكتوبر/2017]
غزة – سبأ :

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.

واضاف في تصريح صحفي ان قوات الاحتلال لم تستثنِ الإناث، على اختلاف أعمارهن، من الاحتجاز العشوائي والاعتقالات التعسفية، وقد سُجل منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين الاول 2015 وحتى اليوم نحو 370 حالة اعتقال لنساء وفتيات وقاصرات، فيما لا يزال يقبع في سجون الاحتلال 58 اسيرة بينهن 10 قاصرات موزعات على سجني هشارون والدامون.

وتابع "هذا إضافة الى اصابة وجرح العشرات من الفتيات قبل اعتقالهن، وأن واحدة منهن وهي الفتاة "فاطمة طقاطقة" (15 عاما) من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، قد استشهدت بعد اعتقالها جراء اصابتها بعدة أعيرة نارية في أذار 2017 وقد تم التنكيل بها وتركها تنزف، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنها رغم خطورة وضعها الصحي، وأبقتها قيد الاعتقال إلى أن استشهدت في مستشفى "شعاري تسيدك" بتاريخ 10-5-2017 لتلتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة".

وأشار فروانة الى أن الأشكال والأساليب، التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة الفلسطينية، لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، إن كان في طبيعتها وتوقيتها، أو من حيث شدتها والإجراءات العنيفة والقاسية المرافقة لها، فهي غالبا ما تُعتقل من البيت وبعد منتصف الليل، وتتعرض للضرب والإهانة والمعاملة القاسية وهي في طريقها للسجن، ومن ثم تتعرض في مراكز التوقيف للتعذيب الجسدي والنفسي، وكثير منهن يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين ضيقة ومعتمة وقذرة.

وكشف أن جميع من مررن بتجربة الاعتقال، قد تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي ولمعاملة مهينة، اضافة الى تعرضهن لمضايقات جمة وتعد فاضح على خصوصيتهن داخل مراكز التوقيف، أوخلال تواجدهن في السجن أو أثناء التنقلات، فضلا عن المحاكمات الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة.

واوضح فروانة أن الأسيرات يحتجزن في ظروف قاسية ويتعرضن للإهمال الطبي والتعمد في ايذائهن جسديا ونفسياً، وفي أحيان كثيرة تم احتجازهن بالقرب من أقسام سجينات إسرائيليات متهمات في جرائم قتل أو مخدرات وممارسة الدعارة، وقد اشتكين مرارا وتكرارا من ذلك، حيث يضطررن لسماع الشتائم البذيئة والصراخ المزعج والطّرق على الأبواب والنوافذ، وقد تعرضن كثيرا للاعتداءات اللفظية.

ودعا جميع المؤسسات التي تُعنى بالأسرى والأسيرات، وكذلك المؤسسات التي تُعنى بالمرأة الى ضرورة احتضان الأسيرات المحررات بعد خروجهن من السجن وتوفير حاضنة وطنية واجتماعية وإنسانية واقتصادية، تكفل لهن توفير كل وسائل الدعم المعنوي والإرشاد النفسي والاندماج المجتمعي والتأهيل المهني والدعم المادي، بما يساعدهن على تجاوز محنة السجن وآثاره الجسدية والنفسية والاجتماعية.


سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث مروري
كوريا الجنوبية ترفع درجات الاستعداد الى "القصوى"
المكسيك: مصرع سبعة جنود جراء سقوط مروحيتهم
مقتل جنديين وإصابة 6 بحادث بمركز تدريب للجيش الأميركي
بلدية "نيو أورليانز" الأميركية تأمر بإخلاء مناطق بسبب العاصفة "نيت"
وزير الخارجية الإيطالي: نعول كثيراً على الحوار السياسي الليبي في تونس  
الجيش السوري يستعيد السيطرة على خمس قرى في ريف حمص الشرقي
الأمم المتحدة تخشى فرار المزيد من مسلمي الروهينجا من ميانمار
تراجع النفط وسط ترقب لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك  
إصابة 12 مواطناً فلسطينياً في إعتداءات جديدة لقوات لاحتلال في الضفة الغربية

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 57 غارة خلال الساعات الماضية
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مستوصف بمديرية حرض
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية عبس بحجة
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية الغيل بالجوف
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الأطفال
[06/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by