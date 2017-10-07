[07/أكتوبر/2017]
مكسيكو – سبأ:
لقي سبعة جنود مكسيكيين مصرعهم في سقوط مروحيتهم الليلة الماضية خلال تدريب بالقرب من سالتو بويبلو نويفو بولاية دورانغو وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان.
وأوضح البيان حسب سكاي نيوز اليوم أن جنديا واحدا نجا من المأساة، لكنه يعاني من صدمات متعددة، لافتا إلى أن حالته خطيرة.
وتشكل ولايات شيواوا وسينالوا ودورانغو ما يعرف بالمثلث الذهبي، وهي مناطق تتنازع عصابات المخدرات للسيطرة عليها.
وتضم المنطقة مساحات لزراعة الماريغوانا والأفيون، كما تعتبر أيضا ممرا للتهريب إلى الولايات المتحدة.
سبأ