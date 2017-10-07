[07/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استهداف العدوان السعودي الأمريكي المباشر للمواطنين والمستشفيات في محافظتي صعده وحجة.
واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني استهداف طيران العدوان سيارات المواطنين في منطقتي آل مقنع بمديرية منبه والسودة في مديرية باقم محافظة صعدة مما أدى إلى استشهاد طفلين ورجل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين ورجل .
و استهجن الاستهداف المباشر من قبل طيران العدوان لمبنى مستشفى ابن سيناء بمديرية عبس محافظة حجة والذي أدى إلى تدميره تدميرا كاملا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ " لم يكد حبر القرار الأممي بإدراج تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في القائمة السوداء يجف حتى عاد ليمارس قتل الأطفال وقصف المستشفيات والمدارس ما يدل على استهتاره بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل".
وجدد الدكتور الكحلاني مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار .
وأضاف" مع استمرار العدوان يزيد الوضع الإنساني الكارثي للأطفال وللنظام الصحي بشكل عام ، لذا نطالب باستمرار الضغط لوقف العدوان السعودي وجرائمه في اليمن".
سبأ