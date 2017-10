Tentative échouée d'infiltration contre le site d'Al-shourfa [07/أكتوبر/2017]

NAJRAN, 07 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative de de l'armée saoudienne et ses mercenaires d'infiltration vers le site d'Al-Shourfa.



Uns source militaire a indiqué à SABA, que le meurtre et la blessure d'un certain nombre de soldats saoudiens et de mercenaires et la brulure d'un char , lors de l'opération.



AM



SABA