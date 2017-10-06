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  عربي ودولي
بلدية "نيو أورليانز" الأميركية تأمر بإخلاء مناطق بسبب العاصفة "نيت"
[07/أكتوبر/2017]
واشنطن – سبأ :
أمر رئيس بلدية مدينة نيو أورليانز الأميركية ميتش لاندريو في مؤتمر صحفي امس الجمعة بإخلاء بعض المناطق وفرض حظر تجول قبل وصول العاصفة المدارية نيت.

وقال إن حظر التجول سيسري ابتداء من مساء اليوم السبت وحتى صباح الأحد.

وأعلنت ولايات ألاباما وفلوريدا ولويزيانا ومسيسبي حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة نحو ساحل الخليج الأميركي مساء الجمعة بعد أن خلفت 22 قتيلا على الأقل في أميركا الوسطى.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه من المتوقع اكتساب العاصفة قوة إضافية خلال الساعات الست والثلاثين المقبلة لتصبح إعصارا لدى وصولها إلى شمال خليج المكسيك.

وأضاف المركز أن العاصفة نيت على بعد 1035 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من مصب نهر مسيسبي ومحملة برياح سرعتها القصوى 95 كيلومترا في الساعة.

سبأ
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