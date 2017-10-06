رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برشلونة يجدد عقد إنييستا "مدى الحياة" برشلونة – سبأ :



أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.



وكان من المفترض أن ينتهي عقد إنييستا 33/ عاما/ مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق أو الاعتزال.



وقال إنييستا للصحفيين، عقب توقيع العقد الجديد "إنه يوم خاص للغاية بالنسبة له ، الآن أستطيع تحقيق المزيد من الانتصارات لهذا النادي،وهي واحدة من أمور عدة تمثلها حقيقة استمراري في هذا المكان الذي يمثل بيتي."



وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الإنجازات.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ