ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:35:07ص
إنكسار زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة بنجران
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة في نجران.
إصابة 12 مواطناً فلسطينياً في إعتداءات جديدة لقوات لاحتلال في الضفة الغربية
اصيب ما لا يقل عن 12 مواطناً فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم على المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.
تراجع الذهب لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار
تراجع سعر  الذهب لأدنى مستوى له في نحو شهرين اليوم الجمعة، مع  ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع.
الكرواتي شيليتش يتأهل الى قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال
تأهل المصنف الأول الكرواتي مارين شيليتش اليوم الجمعة إلى الدور قبل النهائي في منافسات بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال بعدما سحق منافسه الأمريكي رايان هاريسون 6-2 و6-صفر في دور الثمانية.
آخر الأخبار:
بلدية "نيو أورليانز" الأميركية تأمر بإخلاء مناطق بسبب العاصفة "نيت"
برشلونة يجدد عقد إنييستا "مدى الحياة"
دك مواقع العدو بنجران وعسير وجيزان وطيران العدوان يشن أكثر من 22 غارة
مجلس القضاء ينعي القاضي عبد الحفيظ البناء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
برشلونة يجدد عقد إنييستا "مدى الحياة"
[07/أكتوبر/2017]
برشلونة – سبأ :

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد إنييستا 33/ عاما/ مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق أو الاعتزال.

وقال إنييستا للصحفيين، عقب توقيع العقد الجديد "إنه يوم خاص للغاية بالنسبة له ، الآن أستطيع تحقيق المزيد من الانتصارات لهذا النادي،وهي واحدة من أمور عدة تمثلها حقيقة استمراري في هذا المكان الذي يمثل بيتي."

وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الإنجازات.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
انطلاق بطولة يمن موبايل لفئات التنس غدا بصنعاء
اللجنة الأولمبية الدولية توقف رئيس الأولمبية البرازيلية مؤقتاً
الكرواتي شيليتش يتأهل الى قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال
روسيا تلتقي كوريا الجنوبية غداً استعداداً لنهائيات كأس العالم لكرة القدم
نادال يتأهل إلى نصف نهائي بطولة بكين
غداً.. بدء دورة إنعاشية لحكام السلة استعداداً لاستئناف أنشطة اللعبة
منتخب تونس يواجه غينيا السبت بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018م
سوريا تواصل الكفاح وتتعادل مع استراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم
تأهل الرومانية كريستيا لدور الثمانية ببطولة الصين للتنس بعد فوزها على بليسكوفا
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر بالطائرات 7.2% في أغسطس الماضي

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مستوصف بمديرية حرض
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية عبس بحجة
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية الغيل بالجوف
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الأطفال
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية باقم بصعدة
[05/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by