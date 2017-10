Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [07/أكتوبر/2017]

TAIZ, 07 Sep. (SABA)- Un certain nombre de mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et d'autres blessés dans une opération militaire de qualité exécutée par l'armée et lesforces populaires au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'opération qui a ciblé les mercenaires dans le front d'Himiar, fait des mortes et blessés parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée a ciblé de ressemblent de mercenaires dans la zone d'Al-Sabartin au district d'Al-Silo, affirmant que l'armée et les forces populaires ont fait échouer une tentative d'infiltration contre leurs sites dans la zone d'Al-Shaqab.



AM



SABA