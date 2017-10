L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Six martyrs par des raids de l'agression [07/أكتوبر/2017]

SAADA,07 Oct. (SABA)-Six citoyens ont été tués dans des raids lancé par l'aviation de l'agression saoudienne et des balles de garde-frontières saoudiens au district de Monabih.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a ciblee la voiture d'un citoyen dans la zone d'Al-Mouqana'a au district de Monabih, faisant trois morts parmi les citoyens, dont un enfant.



AM



