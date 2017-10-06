دك مواقع العدو بنجران وعسير وجيزان وطيران العدوان يشن أكثر من 22 غارة [07/أكتوبر/2017] نجران - سبأ:

واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم دك مواقع وتجمعات للجيش السعودي، فيما شن طيران العدوان أكثر من 22 غارة على نجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين غرب الفواز وموقع الطويل واللسان والسديس ومرتفعات رجلا.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر ثويلة بعسير، كما استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في برج الدخان وقائم زبيد بجيزان.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 15 غارة خلال الزحف على موقع الشرفة وغارتين جنوب موقع الطلعة بنجران، كما شن خمس غارات على مدينة الربوعة بعسير.

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