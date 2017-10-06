مجلس القضاء ينعي القاضي عبد الحفيظ البناء [06/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

نعى مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالحفيظ عبدالرقيب البناء رئيس إستئناف محافظة البيضاء الذي وافاه الأجل اليوم بالعاصمة صنعاء عن عمر ناهز ال60 عاما قضى معظمه في خدمة القضاء.



وأشار بيان النعي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه إلى أن القضاء خسر برحيل الفقيد البناء قاضياً شجاعاً مشهوداً له بالكفاءة والسمعة الطيبة والصرامة في الحق وذلك لما عُرف عنه من خلال عمله في سلك القضاء والتي كان آخرها رئيس محكمة إستئناف البيضاء.



وعبر مجلس القضاء عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأولاد وأسرة وذوي وزملاء الفقيد .. سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ