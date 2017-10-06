مناقشة الترتيبات للإحتفال بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14 أكتوبر بتعز [06/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:

ناقش اجتماع موسع برئاسة محافظ تعز عبده الجندي اليوم الترتيبات والاستعدادات الجارية للإحتفال المركزي الذي ستحتضنه مدينة تعز بمناسبة العيد الـ54لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.



وفي الإجتماع الذي حضره ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات، أكد المحافظ الجندي أهمية مضاعفة الجهود لإنجاح الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية بما يليق بمكانة وتاريخ تعز.



ووجه المحافظ الجهات المعنية بوضع التصورات لمناقشتها في ضوء البرنامج العام الخاص بهذه المناسبة.



وأشاد بتميز تعز في ترتيب وتنظيم الإحتفال المركزي لثورة الـ 14 من أكتوبر تقديرا لدورها النضالي الوطني إلي جانب كل محافظات الجمهورية في الدفاع عن الثورة والوحدة ومواجهة العدوان ومرتزقته.



هذا وقد خرج الإجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى التسريع بوتيرة العمل والإنجاز وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

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