إعطاب جرافة ودك عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بعسير ونجران [06/أكتوبر/2017] عسير - سبأ:

أعطبت وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية جرافة سعودية بعسير ودكت عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات المدفعية في الجيش واللجان الشعبية أعطبت جرافة عسكرية كانت تشق طريقاً إلى معسكر الحداد.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع الهجلة والضبعة وسلاطح بعشرات من القذائف محققة إصابات مباشرة.

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