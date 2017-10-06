إنكسار زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة بنجران [06/أكتوبر/2017] نجران - سبأ:

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة في نجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ابطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة إستمر من الصباح حتى عصر اليوم.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته، وإحراق دبابة نوع إبرامز خلال عملية التصدي للزحف على موقع الشرفة.



وأشار المصدر إلى أن غارات مكثفة لطيران العدوان رافقت زحف الجيش السعودي ومرتزقته على الموقع.

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