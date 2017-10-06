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لقاء موسع لعلماء وخطباء محافظة إب
[06/أكتوبر/2017] إب - سبأ:
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب اليوم لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين والمرشدات بالمحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة علي بن علي النوعة وعبدالواحد المروعي وصادق حمزة.. أكد وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري أهمية إضطلاع العلماء والخطباء بمسؤوليهم في تبصير المجتمع بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي. 

وشدد على ضرورة التحرك الجاد والإستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة قوى العدوان .
من جانبه أشار مفتي إب فضيلة الشيخ عبده عبدالله الحميدي إلى ضرورة إضطلاع العلماء والخطباء في توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الجبهة الداخلية.

بدوره أكد نائب رئيس جامعة إب الدكتور عبدالله الفلاحي في كلمة الأكاديميين حاجة الوطن اليوم إلى تظافر كافة الجهود لتجاوز التحديات التي تواجهه وفي المقدمة العدوان .

وشدد على أهمية دور العلماء والخطباء في توحيد الصفوف والمساهمة في حقن دماء اليمنيين والإبتعاد عن الخلافات .. لافتا إلى أهمية تعاون الجميع للحفاظ على الأمن والإستقرار .

من جهته أكد مدير مكتب الأوقاف والإرشادوالإرشاد بإب عبداللطيف المعلمي أن العلماء والخطباء مطالبون اليوم بالقيام بدورهم التوعوي وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.

ولفت إلى ضرورة إستمرأر العملية التعليمية بإعتبار أن الجبهة التربوية لا تقل شأنا عن جبهات الشرف والبطولة.

في حين دعا نائب رئيس جمعية الحكمة بإب الشيخ حمود العواضي إلى بذل الجهود للحفاظ على ما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار وتفويت الفرصة على كل من يسعى لإحداث فوضى وزرع الفتنة بين أبناء الوطن لخدمة قوى العدوان.
سبأ
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