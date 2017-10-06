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آخر تحديث: الجمعة، 06 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:33:56م
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  رياضة
انطلاق بطولة يمن موبايل لفئات التنس غدا بصنعاء
[06/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
تنطلق غدا السبت بصنعاء منافسات بطولة يمن موبايل المفتوحة الرابعة لفئات التنس التي ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

 وأوضح رئيس الاتحاد العام للتنس والاسكواش محمد رزق الصرمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه البطولة التي تقام برعاية شركة يمن موبايل للاتصالات يشارك في منافساتها 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال والشباب والناشئين والرواد والفتيات والمعاقين حركيا ذكور والمعاقين حركيا إناث.

 وثمن جهود يمن موبايل في دعم ورعاية البطولة التي تقام ضمن أنشطة الاتحاد الموسمية، مؤكدا أن هذا الدعم ينعكس إيجابا على تطوير اللعبة واللاعبين من مختلف الفئات.

 وأشار الصرمي إلى أهمية البطولة في تعزيز مهارات اللاعبين واللاعبات، وكذا الكشف عن المواهب الواعدة في لعبة التنس .. مؤكداً انه تم رصد مبالغ مالية تشجيعية للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.
سبأ
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