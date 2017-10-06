إستفادة أكثر من تسعة آلاف مواطنا من خدمات مستشفى سيان بمديرية سنحان [06/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

إستفاد تسعة آلاف و428 مواطنا من الخدمات الصحية لمستشفى سيان بمديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام الجاري.



وأوضح مدير عام المستشفي الدكتور محمد السراجي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأقسام التشخيصية إستقبلت ألف و294مستفيدا وألفين و774 مواطنا من العيادات الخارجية وألف و742 مستفيدا من أقسام الطوارئ، وثلاثة آلاف و475 مستفيدا من أقسام الرعاية الصحية الأولية.



وأشاد بإهتمام قيادة المحافظة ومكتب الصحة والسلطة المحلية بالمديرية بالمستشفى.. مثمنا جهود الكادر الطبي والفني وإصرارهم على أداء مهامهم والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية .





إلى ذلك بلغ عدد المستفيدين من خدمات المرافق الصحية بمديرية صعفان محافظة صنعاء خلال نفس الفترة ثلاثة آلاف و239 مستفيد.



وأوضح مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالرحمن الصعفاني أن الاقسام التشخيصية إستقبلت ألف و 126 مستفيدا منهم 861 مواطنا استفادوا من المختبر و265 مستفيدا من قسمي تخطيط القلب والأشعة التلفزيونية.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين من أقسام الرعاية الصحية الأولية 407 حالة و 148 حالة من الرقود بالإضافة إلى 114 من الطوارئ وألف و 403 مستفيدا من العيادات الخارجية.

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