ممثلو مجموعة العشرين يجتمعون في برلين الشهر المقبل لمناقشة أزمة الصلب [06/أكتوبر/2017] برلين – سبأ:

تعتزم الدول الصناعية والناشئة العشرون الكبرى البحث عن مخرج من أزمة قطاع الصلب خلال اجتماع في العاصمة الألمانية برلين نهاية نوفمبر المقبل.



وذكرت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم في برلين أن ممثلي مجموعة العشرين ودول أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيناقشون هذا الموضوع سويا في30 نوفمبر المقبل بسبب فائض إنتاج الصلب وخلافات تجارية تنذر بالخطر.



يذكر أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يوليو الماضي في مدينة هامبورج الألمانية أرجأت البحث عن حل بشأن الخلافات في سوق الصلب على المستوى العالمي.



وتشكو الولايات المتحدة من إغراق للأسواق عبر واردات الصلب القادمة من الصين وأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.

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