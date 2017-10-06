ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 06 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:33:56م
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات نوعية في تعز
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.
إصابة 12 مواطناً فلسطينياً في إعتداءات جديدة لقوات لاحتلال في الضفة الغربية
اصيب ما لا يقل عن 12 مواطناً فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم على المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.
تراجع الذهب لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار
تراجع سعر  الذهب لأدنى مستوى له في نحو شهرين اليوم الجمعة، مع  ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع.
الكرواتي شيليتش يتأهل الى قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال
تأهل المصنف الأول الكرواتي مارين شيليتش اليوم الجمعة إلى الدور قبل النهائي في منافسات بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال بعدما سحق منافسه الأمريكي رايان هاريسون 6-2 و6-صفر في دور الثمانية.
آخر الأخبار:
انطلاق بطولة يمن موبايل لفئات التنس غدا بصنعاء
إستفادة أكثر من تسعة آلاف مواطنا من خدمات مستشفى سيان بمديرية سنحان 
ممثلو مجموعة العشرين يجتمعون في برلين الشهر المقبل لمناقشة أزمة الصلب
أبناء مديرية شعوب بأمانة العاصمة يؤكدون إستمرار الصمود ودعم الجبهات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ممثلو مجموعة العشرين يجتمعون في برلين الشهر المقبل لمناقشة أزمة الصلب
[06/أكتوبر/2017] برلين – سبأ:
تعتزم الدول الصناعية والناشئة العشرون الكبرى البحث عن مخرج من أزمة قطاع الصلب خلال اجتماع في العاصمة الألمانية برلين نهاية نوفمبر المقبل.

وذكرت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم في برلين أن ممثلي مجموعة العشرين ودول أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيناقشون هذا الموضوع سويا في30 نوفمبر المقبل بسبب فائض إنتاج الصلب وخلافات تجارية تنذر بالخطر.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يوليو الماضي في مدينة هامبورج الألمانية أرجأت البحث عن حل بشأن الخلافات في سوق الصلب على المستوى العالمي.

وتشكو الولايات المتحدة من إغراق للأسواق عبر واردات الصلب القادمة من الصين وأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تراجع الأسهم الأمريكية عند الفتح
تراجع الذهب لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
الاتحاد الأوربي يقر تخصيص 300 مليون يورو لدعم قطاعات حكومية في ليبيا
إرتفاع أسعار الذهب الى 1276 دولار للاوقية بدعم من تراجع الدولار
وول ستريت تفتح منخفضة بعد صعودها لمستويات قياسية
أكثر من 4 مليارات و 856 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء
النفط يتراجع وسط شكوك بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية عبس بحجة
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية الغيل بالجوف
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الأطفال
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية باقم بصعدة
[05/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على حجة وجيزان
[05/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by