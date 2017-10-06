أبناء مديرية شعوب بأمانة العاصمة يؤكدون إستمرار الصمود ودعم الجبهات [06/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد أبناء مديرية شعوب بأمانة العاصمة استمرار الصمود ودعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف.



وشدد بيان صار عن وقفة لأبناء عدد من أحياء مديرية شعوب عقب صلاة الجمعة تحت شعار "شكرا للصناعات العسكرية.. وثورتنا مستمرة" على أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد في مواجهة العدوان ومخططاته.



وأشادوا بما تحققه الصناعة العسكرية من إنجازات وتطوير لقدرات اليمن الدفاعية والهجومية.



كما أكد البيان على أهمية وحدة الصف والجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ