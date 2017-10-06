وزير الخارجية الإيطالي: نعول كثيراً على الحوار السياسي الليبي في تونس [06/أكتوبر/2017] روما – سبأ:

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو ان بلاده تعول كثيراً على الحوار السياسي الليبي في تونس والذي يتمحور حول البحث عن حلول سياسية لتعديل إتفاق الصخيرات .. مؤكداً دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.



وقال الفانو في مؤتمر صحفي مشترك في روما اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبدالرحمن السويحلي "نحن نعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد" لتجاوز الأزمة الليبية.



وأوضح ان "ما أكدته لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية أن الليبيين هم من يقرر مصير ليبيا وأن انتخابات حرة ينبغي أن تتوج عملية سياسية، متعبة جداً، نتمنى أن تتكلل بالنجاح".



واستقبلت إيطاليا مؤخراً عدة مسئولين ليبيين، حيث زارها قبل أيام نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق إقتصرت لقاءاته في روما على المسئولين الأمنيين في الحكومة الإيطالية، كوزيرة الدفاع روبرتا بينوتي ووزير الداخلية ماركو مينيتي.



وتأتي زيارة السويحلي لروما بعد أيام قلائل من لقاء جمعه في طرابلس مع المسئول الأممي حيث أطلعه سلامة على نتائج عمل لجنة الصياغة المُوحدة لمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال جولة المفاوضات الأولى في تونس.

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